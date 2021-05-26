DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Haşdi Şabi’nin Bağdat kuşatması sona erdi
Bazı evler alınmaz hayal edilir
Katar, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevini bırakacak
18 yıllık hasret sona erdi: Altay, Süper Lig'e yükseldi
Brezilya'da yeni bir koronavirüs türüne rastlandı
Avrupa Parlamentosu komitesinden aşı sertifikasına onay
Nijerya'da içinde 160 kişi olan tekne battı
Ahmedinejad’tan adaylığının veto edilmesine tepki: Bu İran halkına hakarettir
Bağcılar Belediyesi “Halk Meclisi” IOPD ödüllerine aday oldu
Tasarruf finansmanı yasası ev almak isteyenlerin kazanımlarını artıracak
İETT’nin 2020 faaliyet raporu onaylandı
Necip Fazıl şiirin Mimar Sinan'ıdır
Bisikletin çocuk sağlığında önemi
İDDEF'ten Gazze'ye ambulans desteği

Fransa'dan İngiltere vatandaşlarına karantina zorunluluğu

Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'den gelen yolcuların zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağını açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
26.05.2021 16:27:23
Fransa'dan İngiltere vatandaşlarına karantina zorunluluğu

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının seyrinin iyileştiğini, buna rağmen Kovid-19 tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanelerde ve yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Attal, ülkenin Bordeaux kentinde yaklaşık 60 kişide Kovid-19'un bir varyantına rastlandığını belirtti.

Attal, Kovid-19'un Hindistan varyantının yayıldığı İngiltere'den gelen yolcuların, zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağının altını çizdi.

Gabriel Attal, bu uygulamanın ne zaman başlayacağının, gelecek saatlerde belirleneceğini aktardı.

Fransa; Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uyguluyor. Bu kurala uymayanlara bin avro para cezası veriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş