Fransa'dan Elon Musk'a rest! ''Ödemeyeceğiz''
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 'mavi tik' için Twitter'a ödeme yapmayacaklarını belirtti.
2022-11-07 13:35:59
Veran, dün France 3 kanalındaki açıklamasında, Twitter'a mavi onay rozeti için ödeme yapmayı düşünmediğini söyledi.
"Ücretli olmasını gerektiğini düşünüyorlarsa onları hesabımın onayını kaldırmaya davet ediyorum." diyen Fransız Hükümet Sözcüsü, Elon Musk'ı endişe verici emelleri olmakla suçladı.
MAVİ TIK ÜCRETİ
Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin edilirken Twitter CEO'su Musk, onaylı hesaplar için aylık 8 dolarlık ücret zorunluluğu getireceğini açıklamıştı. .
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