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TIMETURK / DÜNYA / Fransa'dan aşı kararı: Binlerce kişinin sağlık kartları iptal edildi

Fransa'dan aşı kararı: Binlerce kişinin sağlık kartları iptal edildi

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2. doz aşısının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hatırlatıcı aşı dozu yaptırmayan 560 bin kişinin sağlık kartının iptal edildiği ifade edildi.

3 Saat Önce
2022-01-16 07:20:03
Fransa'dan aşı kararı: Binlerce kişinin sağlık kartları iptal edildi

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığın geçirildiğine dair bilgilerin yer aldığı Kovid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi geçtiğimiz günlerde Ulusal Meclis ve Senato'da yapılan oylamaların ardından koşullu olarak kabul edildi.

Bu kapsamda ülkede binlerce kişinin Kovid-19 sağlık kartı iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2. doz aşısının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hatırlatıcı aşı dozu yaptırmayan 560 bin kişinin sağlık kartının iptal edildiği ifade edildi.

Senato, ülke genelinde 10 bin hastanın hastaneye yatışı durumunda aşı kartının uygulanmasını, bu limitin altında aşı kartının sadece insidans oranının yüksek olduğu veya tam aşılama oranının toplam nüfusun yüzde 80'inden az olduğu bölgelerde uygulanması kararlaştırıldı.

Senato ayrıca aşı kartı uygulamasını 18 yaş üstü kişilerle sınırlandırırken, reşit olmayan kişiler için "sağlık kartı" uygulamasının devam etmesine karar verildi.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 132 milyon 470 bin 614 aşı dozu uygulanırken, 31 milyon 584 bin 699 kişiye hatırlatma dozu yapıldı.

Aşı kampanyasının başlamasından bu yana toplam nüfusun yüzde 79,5'ine en az bir doz aşı uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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