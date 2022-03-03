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Fransa’da Yargıtay, başörtüsü yasağını ayrımcılık olarak görmedi

Fransa’da Yargıtay, avukat adaylarının mesleklerine başörtülü olarak başlamalarına ve bu şekilde avukatlık yemini etmelerine yönelik yasağın ayrımcılık olmadığına hükmetti.

2 Saat Önce
2022-03-03 16:00:34
Fransa’da Yargıtay, başörtüsü yasağını ayrımcılık olarak görmedi

Yargıtay, Lille İl Barosundan avukat ve hukuk öğrencisi S.A'nın Yargıtay'a taşıdığı ve Baro'nun iç düzenlemeyle avukatlara başörtüsü kullanımını yasaklaması davası hakkındaki hükmünü dün açıkladı.

Mahkeme, Baro'nun avukatlık cübbesiyle "üyelik, dini, felsefi, toplumsal veya siyasi aidiyet bildiren herhangi bir sembol giyilmesini" yasaklamasının ayrımcılık olmadığı yönünde karar aldı.

"Anlamsız yasak"

Yargıtay'ın kararını yorumlayan S.A, kullandığı giysilerin müvekkilinin adil yargılamasını nasıl engelleyeceğini ya da kendisini meslektaşlarından nasıl daha az bağımsız yaptığını anlamadığını belirtti.

Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımayı planladıklarını aktaran S.A, 2022 yılında yetkin olduğu mesleğini icra etmeye çalışan bir kadına nasıl giyineceğinin dikte edilmesini anlayamadığını vurguladı.

Fransa'da hukuk öğrencisi S.A'nın 2018'de başörtüsüyle yemin etmek istemesine karşı Lille Barosu iç düzenlemesinde değişiklik yaparak, başörtüsüyle yemin etme yasağını getirmişti.

S.A olayı temyize taşımış ancak Douai Temyiz Mahkemesi, Lille Barosunun hukuka uygun davrandığına dair görüş bildirmişti. Dava, Fransa'daki en üst düzey temyiz mercisi Yargıtay'a taşınmıştı. AA

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