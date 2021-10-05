Fransa'da üniversitelilerin gıda kuyruğu

Fransa'da, Kovid-19 salgınının etkisi ve artan enflasyon sonucunda ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım derneklerinin önünde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonominin yeniden canlandırılması, öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunları çözmeye yetmedi.

Salgın döneminde ailelerin çoğu, gelir kaybı yaşadıkları veya işlerini kaybettikleri için üniversitede eğitim gören çocuklarına yeteri kadar yardım yapamıyor. Bununla beraber ülkede ve özellikle Paris'te kiraların yüksek olması, öğrencilere yönelik konaklama ve iş imkanlarının azalması, ayrıca eylülde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, öğrencilerin ekonomik darboğaza girmesine neden oluyor.

Salgının da etkisiyle karşı karşıya kaldıkları ekonomik sorunların üstesinden gelemeyen üniversite öğrencileri, gıda yardımı yapan derneklere yöneldi.

Başkent Paris'te, Linkee Derneğinin hazırladığı gıda paketini almak için öğrenciler metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyrukta bekleyen ve soy ismini vermek istemeyen öğrenciler, AA muhabirine yaşadıkları zorlukları anlattı.

Axelle, eğitimi devam ederken geçinmek için çocuk bakıcılığı yaptığını, ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ebeveynler eve kapandığından, bir süre önce işini kaybettiğini belirterek, "Beslenmek için kazandığım ek gelirim yok artık. Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için (devletin verdiği) kira yardımı da yeterli değil." dedi.

Devletten de burs alamadığını ifade eden Axelle, devletin yeterli miktarda yardım yapmadığını vurgulayarak, "100 avro kira yardımı alıyorum. Kira ödemek ve gıda alabilmek için yeterli değil. Aileler de öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Devletten ekonomik yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Gabriela ise üniversitede eğitim görmek için Polonya'dan geldiğini aktardı. Paris'te ekonomik sorunlar yaşadığını dile getiren Gabriela, "Fransa'dan daha az zengin bir ülkeden geliyorum. Standart bir yaşamı elde etmek kolay değil. Burada aldığım (gıda) yardımı ekonomik olarak beni rahatlatıyor." ifadesini kullandı.

Paris Diderot Üniversitesinde eğitim gören Evathie de "Beslenmek için her zaman önemli (maddi) destek alamıyoruz. Üstelik kira ve fatura ödemeleri ile ulaşım ücretleri var." açıklamasında bulundu.

Bu masraflar nedeniyle geçinemediklerini ve beslenemediklerini ifade eden Evathie, "Linkee Derneğinin sağladığı yardımla başka şekilde elde edemeyeceğimiz gıdayı alabiliyoruz." görüşünü paylaştı.

Bir arkadaşının yabancı olduğu için devletten burs alamadığını, bu nedenle geçinmekte zorlandığını kaydeden Evathie, arkadaşının çalışmasına rağmen ekonomik sorunlar yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Clemence da devletin verdiği bursun yeterli olmadığını belirterek, "Hükümetin verdiği destek giderek azalıyor." dedi. 19 yaşındaki Clara, hafta sonları çalışmasına rağmen geçimini sağlayamadığını kaydetti.

Bir yıldır her hafta buraya gelerek gıda yardımı aldığını anlatan Clara, geçen yıl üniversitelerde yemek ücretinin 1 avroya düşürüldüğünü, ancak bu sene bu ücretin artırıldığını ve devletten de burs alamadığını aktardı.

Clara, öğrencilerin çoğunun ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Elouan da üniversitede eğitim görmek için 3 hafta önce Paris'e geldiğini dile getirdi. Cüzdanı çalındığı için parasız kaldığını ve buraya gelerek gıda ihtiyacını karşıladığını ifade eden Elouan, "Çok sayıda öğrenci arkadaşım ekonomik sorun yaşıyor. Burada hayat çok pahalı. İyi ki gıda yardımları var." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.