Fransa'da üniversiteliler gıda ihtiyaçlarını karşılamak için uzun kuyruklarda bekliyor

Fransa'da, Kovid-19 salgınının etkisi ve artan enflasyon sonucunda ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım derneklerinin önünde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonominin yeniden canlandırılması, öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunları çözmeye yetmedi.

Salgın döneminde ailelerin çoğu, gelir kaybı yaşadıkları veya işlerini kaybettikleri için üniversitede eğitim gören çocuklarına yeteri kadar yardım yapamıyor. Bununla beraber ülkede ve özellikle Paris'te kiraların yüksek olması, öğrencilere yönelik konaklama ve iş imkanlarının azalması, ayrıca eylülde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, öğrencilerin ekonomik darboğaza girmesine neden oluyor.

Salgının da etkisiyle karşı karşıya kaldıkları ekonomik sorunların üstesinden gelemeyen üniversite öğrencileri, gıda yardımı yapan derneklere yöneldi.

Başkent Paris'te, Linkee Derneğinin hazırladığı gıda paketini almak için öğrenciler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kuyrukta bekleyen ve soy ismini vermek istemeyen öğrenciler, AA muhabirine yaşadıkları zorlukları anlattı.

Axelle, eğitimi devam ederken geçinmek için çocuk bakıcılığı yaptığını, ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ebeveynler eve kapandığından, bir süre önce işini kaybettiğini belirterek, "Beslenmek için kazandığım ek gelirim yok artık. Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için (devletin verdiği) kira yardımı da yeterli değil." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.