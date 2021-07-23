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TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da terör alarmı verildi

Fransa'da terör alarmı verildi

Fransa İçişleri Bakanlığı, El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

29 Dakika Önce
2021-07-23 14:14:18
Fransa'da terör alarmı verildi

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Fransa İçişleri Bakanlığı, El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Sosyal medya uygulaması Telegram'da bulunan, El-Kaide'ye ait olduğu belirtilen As-Sahab kanalında, 15 Temmuz'da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.​​​​​​​

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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