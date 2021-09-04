Fransa'da Taliban'a övgüye ceza

Fransa'nın Nancy kentinde, bir öğretmen sosyal medyada Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı. Öğretmen hakkında terörü savunma soruşturması açıldı.

Fransa'nın Nancy kentinde, bir öğretmen sosyal medyada Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı. Öğretmen hakkında terörü savunma soruşturması açıldı.

Fransa'da Le Figaro'nun haberine göre, Nancy kentinde meslek okulunda matematik öğretmenliği yapan Khalid B, Facebook hesabında Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü 15 Ağustos'ta ele geçiren Taliban için, "İradeli ve inançlılar, sınırsız cesaretleri var." yorumunu yaptı.

Paylaşımın ardından öğretmen görev yaptığı okul yönetimince açığa alındı ve paylaşımın ekran görüntüsü Nancy Savcılığına iletildi.

Taliban hala AB'de terör örgütleri listesinde

Savcı François Perain, öğretmen hakkında "terörü savunma soruşturması" açılması için yeterli unsur olduğu açıklamasını yaptı.

Taliban halen Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Fransa'da, internette terörü savunmak 100 bin euro para ve 7 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.