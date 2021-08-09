DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!
2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi?

TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 450 artışla 6 milyon 305 bin 158’e yükseldi.

8 Saat Önce
2021-08-09 08:57:38
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 vakası tespit edildi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Son 24 saatte 30 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 112 bin 250'ye çıktı. Hastanelerde 1556'sı yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 685 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 44 milyon 739 bin 322'ye ulaştı, 37 milyon 231 bin 75 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 77 milyon 832 binden fazla doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş