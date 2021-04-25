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Fransa'da son 24 saate 32 bin yeni vaka

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka tespit edildi. Aşılananların sayısı 14 milyon 12 bini geçti.

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25.04.2021 00:31:43
Fransa'da son 24 saate 32 bin yeni vaka

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 220 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 102 bin 525'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 32 bin 633 artışla 5 milyon 473 bin 579'a yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 958'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 100 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1433 artışla 330 bin 838'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 12 bin 202'ye çıktı, bunlardan 5 milyon 498 bin 809'una ikinci doz uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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