Fransa'da seçim ne zaman yapılacak, yarışta kim önde?

Fransa'da 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan Pazar günü yapılacak. Anketlerde ve Fransız kamuoyunda seçimin ikinci turuna Macron ve Le Pen'in geçmesi büyük olasılık olarak görülüyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan Pazar günü yapılacak.

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanacak. Fransa'nın denizaşırı topraklarında ise 1,4 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.

Seçim merkezlerinde gerçekleşecek oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.