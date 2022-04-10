DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Bilmeden kan yutmak orucu bozar mı?
Yeni Malatyaspor küme düşen ilk takım oldu
Fransa’da seçim: Müslümanların tercihi ne olacak?
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki
İmran Han: Mücadele yeniden başlıyor
Polis Haftası ne zaman? Polis haftasının önemi nedir?
Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse kimdir?
Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izle! SÜPER LİG
Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Gerçek siyasetçi halkı bıktırmaz
İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak
Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı
Barış Akarsu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
Nikotin bandı oruç bozar mı? Nikotin bandı ciltte emildiği için oruç bozulur mu? Nikotin bandı oruca engel midir?

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Fransa’da seçim: Müslümanların tercihi ne olacak?

Fransa’da seçim: Müslümanların tercihi ne olacak?

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı. 12 adayın yarıştığı seçimde 4 milyona yakın Müslümanın kim için oy kullanacağı ise merak konusu haline geldi.

57 Dakika Önce
2022-04-10 19:22:43
Fransa’da seçim: Müslümanların tercihi ne olacak?

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oy verme işlemi başladı. 12 adayın yarıştığı seçimde öne çıkan adaylar şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen, göçmen karşıtı aşırı sağcı Eric Zemmour ve solcu Jean-Luc Melenchon olarak sıralanıyor. Ülkede özellikle aşırı sağcı siyasilerin İslamofobik kampanyaları ve vaatleri, son seçimlerde en yaygın kullanılan söylemlerden biri haline geldi. Fransız anket şirketi IFOP'un 2016 itibarıyla yaptığı araştırmada, ülkedeki Müslümanların sayısı 4 milyonu buldu. Müslümanların seçimlerde kime oy vereceği bilinmeyenlerden biri olarak yerini koruyor.

YARIŞ, MACRON VE LE PEN ARASINDA

Fransız medyası, seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sağcı aday Marine Le Pen arasında geçmesinin beklendiğini duyurdu. Ancak yine de Macron'un seçimi kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Macron, ‘merkezci' bir siyaset izlese de görev süresi boyunca azınlıklara ve Müslümanlara karşı söylemleri tepki çekmişti. Macron'u takip eden diğer adaylar ise aşırı sağcı Le Pen ve Zemmour. Nitekim bu adayların seçim vaatleri de başlıca Müslümanları hedef alıyor.

Le Pen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başörtüsü yasağını genişletmeyi ve başörtüsü takanlara ‘ceza' kesmeyi dahi planladığını belirtmişti. Zemmour ise ırkçı söylemlerle popüler hale gelen, göçmenleri sınır dışı etme vaadinde bulunan bir aday olarak sahneye çıktı. Seçimlerde Le Pen'den sonra üçüncü sırada gelmesi beklenen aday, solcu Jean-Luc Melenchon olarak görülüyor.

MÜSLÜMANLAR KİME OY VERİYOR?

Aşırı sağcılığın ve İslam karşıtı siyasi söylemlerin yoğun bir siyasi propaganda haline geldiği Fransa'daki Müslümanların tercih ettiği aday kim olacak? Le Pensee adlı akademik dergide yapılan araştırmada, önceki seçimlerde Müslümanların yüzde 80'inin solcu partilere ve adaylara oy verdiği ifade ediliyor. Fransız medyasında göre Melenchon, Müslümanlar için ırkçı ve İslamofobik söylemlerin popülarite kazandırdığı siyasi arenada alternatif bir tercih olarak gözüküyor. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş