Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı

Fransa halkı cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.

Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için bugün sandık başında. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen arasında geçmesi beklenen seçimlerde 12 aday yarışıyor. En fazla oy alan iki adayın 24 Nisan'daki ikinci tur seçimlere kalması bekleniyor. Son anketler Macron'un yüzde 25-28, Le Pen'in ise yüzde 20-23 oy desteği olduğunu gösteriyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkarken Boyun Eğmeyen Fransa hareketi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor. Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da adaylar arasında.

Rusya-Ukrayna krizi Fransa'da seçim gündemleri arasında yer alıyor. Macron, Ukrayna konusunda AB ve diğer Batılı müttefiklerle eş güdümlü hareket edilmesini ve her şeye rağmen Rusya lideri Vladimir Putin ile diyaloğun devam etmesini savunuyor.

RESMİ SONUÇLAR 13 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Öte yandan, anketlere göre seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak. .