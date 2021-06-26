Fransa'da savcı ırkçı şiddet mağdurunun cezalandırılmasını istedi

Fransa'da savcı, Arap asıllı Adil Sefrioui'yi arabayla ezme girişiminde bulunan kişi için 2 ayı tecilli 6 ay hapis, Sefrioui'ye de 900 avrosu tecilli 1100 avro para cezası talep etti.