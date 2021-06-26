DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran'dan ''ümitvari'' açıklama: Viyana'da anlaşma mümkün
Türkiye’de koronavirüs bilançosunda son durum
ABD'de balon kazası: 4 ölü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı
Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu aştı
Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi
Fransa'da savcı ırkçı şiddet mağdurunun cezalandırılmasını istedi
Gazi Koşusu'nunun kazananı 'Burgas' oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı
Malatya'dan 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı
İbrahim Tatlıses'ten 'kalp krizi geçirdi' iddialarına yanıt
'GAP'ın başkenti'nde jeotermal enerjili sera atağı
Özer İldirim iş yükünün yoğunluğunu spor arabalarla atıyor
Şırnak'ta 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Fransa'da savcı ırkçı şiddet mağdurunun cezalandırılmasını istedi

Fransa'da savcı, Arap asıllı Adil Sefrioui'yi arabayla ezme girişiminde bulunan kişi için 2 ayı tecilli 6 ay hapis, Sefrioui'ye de 900 avrosu tecilli 1100 avro para cezası talep etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
26.06.2021 18:34:54
Fransa'da savcı ırkçı şiddet mağdurunun cezalandırılmasını istedi

Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde, nisan ayında yaşanan ırkçı şiddetin faili ve mağdurunun yargılanması başladı.

Jura vilayetindeki Lons-le-Saunier'de görülen davaya, 21 Nisan'da Dole kentinde 72 yaşındaki bir Fransız'ın ırkçı saldırısına uğrayan Adil Sefrioui ve saldırgan aynı anda yargılanıyor.

Kamu savcısı Lionel Pascal, Sefrioui'ye ırkçı hakaretlerde bulunduktan sonra üzerine araç süren yaşlı saldırganın "silahla kasıtlı şiddet ve ırkçı şiddet" suçundan 2 ayı tecilli, 6 ay hapis cezası almasını talep etti.

Savcı Pascal, saldırının mağduru Sefrioui'nin de "hakaret, hafif şiddet ve aşağılama" suçundan 900'ü tecilli 1100 avro para cezasına çarptırılmasını istedi.

Duruşmaya gelmeyen saldırganı avukatı temsil ederken, Sefrioui mahkemede ifade verdi.

Adil Sefrioui'nin avukatları ve davaya müdahil olan sivil toplum kuruluşları, saldırganın öldürme kastıyla hareket ettiğini, bu nedenle kanıtların "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçu altında yeniden sınıflandırılmasını talep etti.

Mahkemenin kanıtların adam öldürme girişimi olarak yeniden sınıflandırılmasına karar vermesi durumunda dava sorgu hakimine devredilecek. Aksi takdirde kanıtlar şu anki halinde değerlendirilerek kararını verecek.

Bir sonraki duruşma 6 Temmuz'da yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş