DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni düzenledi
Fransa'da 'sağlık kartı' uygulaması başlıyor
Bakan Koca duyurdu: Bıçaklanan doktor ameliyat edildi
Rejim duyurdu: ''Esed devlet başkanlığı seçimini kazandı''
NATO: Afganistan kendi ayakları üzerinde durabilir
Sarı Nokta'ya dikkat!
Libya'da yürek burkan görüntüler: Göçmen çocukların cansız bedenleri kıyıya vurdu
Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni aşı kampanyası: 'Kolları sıvıyoruz'
Sağlıklı 'yemek' için kritik öneriler
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti
Biden'dan PKK'ya ''petrol'' darbesi: Trump'ın verdiği muafiyet kaldırılacak
Türkolojiye 'Batılılar' kaynaklık etmiş
Netanyahu'dan BM'nin 'soruşturma' kararına tepki
Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti

Fransa'da 'sağlık kartı' uygulaması başlıyor

Fransa'da sağlık acil durumunun sonlanmasını ve koronavirüs 'sağlık kartı' uygulamasını içeren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.05.2021 01:23:41
Fransa'da 'sağlık kartı' uygulaması başlıyor

Fransa'da Ulusal Mecliste salı günü yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, bugün de Senatodaki oylamada onaylandı.

Yasa, ülkede geçerli olan acil sağlık durumunun 1 Haziran'dan itibaren kademeli geçiş dönemiyle 30 Eylül'de sona erdirilmesinin yanı sıra tartışmalı koronavirüs sağlık kartı uygulamasını içeriyor.

Uygulama, toplu etkinliklere katılmak için negatif Kovid-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da virüse yakalandıysa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

30 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Koronavirüs sağlık kartı uygulaması, 30 Eylül'e kadar geçerli olabilecek, sadece mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin alınamadığı toplu etkinliklerle sınırlanacak. Uygulama, kişisel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Diğer yandan muhalefetteki sol partiler, hükümete muğlak dayanaklarla önemli yetkiler verdiği gerekçesiyle yasayı Anayasa Konseyine taşıyacağını duyurdu.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun 26 Mayıs verilerine göre, ülkede 5 milyon 621 bin 696 kişide koronavirüs tespit edildi, virüs nedeniyle 109 bin 52 kişi yaşamını yitirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş