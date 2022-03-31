DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? 5 kg toz şeker fiyatı ne kadar?
Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Pakistan Başbakanı İmran Han için şok gelişme
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi
Dış ticaret açığında yüzde 135 artış
Dünya Şampiyonu cNed, Thronmax Markasını Tercih Etti!
Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı?
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı
Zelenskiy'den son dakika açıklaması
Sam Yari: “Almanya’da Savaşa Hayır Fotoğrafı Çekeceğiz!”
Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? Hangi gün oruç tutacağız?
Şekere yüzde 31 zam!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ''tarım'' kredisi
Mahkum 16. bölüm tek parça izle | Mahkum yeni bölüm (16.bölüm) full HD Fox Tv izle | Mahkum dizisi son bölüm nereden izlenir?

TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da ''Rusya'' krizi: Askeri istihbarat başkanı görevden alınıyor

Fransa'da ''Rusya'' krizi: Askeri istihbarat başkanı görevden alınıyor

Fransız askeri İstihbarat Başkanı General Erik Vidoud'un Rus işgali olasılığını önemsemediği için görevden alınacağı belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-31 09:13:22
Fransa'da ''Rusya'' krizi: Askeri istihbarat başkanı görevden alınıyor

Sözcü'de yer alan habere göre; Fransa'da Askeri İstihbaratı Direktörü General Erik Vidoud'un, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığını önemsememesi nedeniyle görevden alınacağı açıklandı.

Fransız yayın organı l'Opinion'un Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, General Vidaud “verdiği yetersiz brifingler” ve “ilgilendiği konulara hakim olamaması” nedeniyle görevden alınacak.

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Le Monde'a verdiği söyleşide, görevden alma kararının Vidaud da dahil Fransız istihbarat servislerinin, Ukrayna'daki Rus tehdidini hatalı bir şekilde analiz ettiğinin anlaşılmasından sonra alındığını belirtti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş