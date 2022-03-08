DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı: Öyle bir yükselecek ki çoğu kişi alamayacak!
Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022 | 8 Mart romantik, anlamlı ve kısa mesajlar
Akaryakıta yeni zam yapılacak mı? Mazota (motorine) benzine zam gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatı yükselecek mi?
Muratpaşa’da Atatürk’ün gelişi anısına bisiklet turu
Yiğit Bulut: Soros destekli ve İsrail itmeli Zelenskiy, Ukrayna halkını ölüme götürüyor
Kadınlar Bisikletle Özgürleşiyor.
Nikel fiyatlarında tarihi rekor!
Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Putin'in kızından hamle!
Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi? 8 Mart İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Dünya Kadınlar Günün ücretsiz ulaşım nasıl yapılır?
Başarılı iş adamı Süleyman Lami uyar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Süper Lig TRT'de mi yayınlanacak? TRT'de maçlar şifresiz mi olacak? TRT'de hangi maçlar yayınlanacak?
Bakan Kirişçi’den çiftçiye 5 milyar lirayı aşkın destek müjdesi!
Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadının dükkanına saldırı
İşte dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkeleri: Zirve Rusya'nın
Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler var

TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadının dükkanına saldırı

Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadının dükkanına saldırı

Fransa'da yaşayan Ermeni kökenli Stella Melkonyan'ın dükkanı, Rus ürünleri sattığı gerekçesiyle saldırıya uğradı.

1 Saat Önce
2022-03-08 08:58:09
Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadının dükkanına saldırı

France Bleu'nün haberine göre saldırı, Fransa'nın Bretonya bölgesindeki Rennes kentinde yaşayan ve ailesi Ukrayna'da bulunan Melkonyan'ın dükkanına 3 Mart Perşembe'yi 4 Mart Cuma'ya bağlayan gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Dükkanın camı kırılan Melkonyan, saldırının Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşandığını aktardı.

Ermeni kadın olaya ilişkin polise şikayette bulundu.

Öte yandan Melkonyan'ın, Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşayan ailesinden yaklaşık bir haftadır haber alamadığı belirtildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş