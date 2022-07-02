Fransa'da protesto ve ifade özgürlüğü yok!

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in basın açıklaması yaptığı sırada protestocu bir kadının güvenlik güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek dışarıya çıkarılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Fransa'da geçen nisan ayında yaşanan bir protesto, Paris yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen'in basın açıklaması yaptığı sırada kendisine protesto bir kadının güvenlik güçleri tarafından yerlerde acımasızca sürüklenerek dışarıya çıkarılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Fransa'da protesto ve ifade özgürlüğü(!)'nün olmadığı ileri sürülerek, "başka ülkelere demokrasi dersi veren Paris yönetiminin, demokrasiyi önce kendi topraklarında, kendi vatandaşlarına karşı uygulaması" çağrısında bulunuldu.

Protesto gösterisinden insanlıkdışı görüntüler