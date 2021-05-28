DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kapanma süreci 'ihtiyaçları' da frenledi
Dr. Nuket Eroğlu Tazeleyici Bakım Setleri Kimlere Uygulanır?
Piyasalarda yön arayışı hakim
İlk çeyrekte güçlü büyüme etkisi
ABD'de yapılan araştırmaya göre Kongre baskınındaki sanıkların yüzde 10'u ordu ile bağlantılı
Erdoğan'dan ‘’Taksim Camii’ paylaşımı
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: Petrol taşıyan tanker sürüklendi
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
AB'den Azerbaycan ile Ermenistan'a gerginliği düşürme çağrısı
Microsoft, Rusya merkezli internet korsanlarının saldırılarına karşı uyarıda bulundu
121 yıl hapis istenmişti... Tahliye kararına savcılık itiraz etti!
İşte dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail
'Türkiye'nin ‘baş ağrısı' dindi!..'
Rolls Royce Boat Tail özellikleri neler? Rolls Royce Boat Tail fiyatı ne kadar?
Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi

Fransa’da polise saldırı

Fransa'nın Nantes kentinde bir belediye polisine yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.05.2021 16:00:16
Fransa’da polise saldırı

Bölge Jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma yaralandı.

Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş