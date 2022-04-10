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Fransa'da oy kullanan cumhurbaşkanı adayına tepki: ''Utanç kaynağısın!''

Fransa’da bir seçmen, Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a 'utanç kaynağısın' diye bağırarak tepki gösterdi.

1 Saat Önce
2022-04-10 15:28:35
Fransa'da oy kullanan cumhurbaşkanı adayına tepki: ''Utanç kaynağısın!''

Zemmour, oyunu kullanmak için başkent Paris'in 8. bölgesindeki Roquepine Spor Salonu'na geldi. Aşırı sağcı aday oyunu kullanmak için salona gireceği esnada yaklaşan bir kişi, Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye bağırdı. Zemmour'un oy kullandığı seçim bürosu önündeki kampanya afişleri de tahrip edildi.

Seçim programında İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan Zemmour, seçildiği takdirde ilk iş olarak aralarında göçmen kökenli Fransızların da olduğu 1 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kendisi de Cezayir kökenli Yahudi göçmeni olan Zemmour, Müslümanlardan, dini değerlerini bırakmalarını ve "Fransız değerlerini" benimsemelerini istiyor. .

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