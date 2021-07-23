Fransa'da Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı
Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' adlı tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai oturumda oylanarak yasalaştı.
2021-07-23 21:13:59
İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından, parlamentonun söz konusu yasa tasarısını kabul ettiğini açıkladı.
Darmanin, "Kendimize Cumhuriyetin değerlerini sorgulamak için dini öne sürenlerle mücadele için araçlar sağlıyoruz." ifadesini kullandı.
Senatonun salı günü yaptığı oturumda reddettiği tasarı, yasalar konusunda son söze sahip Ulusal Meclis'te oylandı. Tasarı, 19'a karşı 49 oyla kabul edilerek yasalaştı.
Sağ partiler yasayı "İslamcıların üzerine yeterince gitmediği", sol partiler ise "Anayasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Konseyine taşıyacaklarını duyurdu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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