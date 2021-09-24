“Fransa'da mide bulandırıcı bir gün”

Fransa'da Danıştay, ülkede İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşların başında gelen 'İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin (CCIF) kapatılmasını onayladı.

CCIF'in tasfiyeden sorumlu yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Danıştay'ın CCIF'in kapatılmasını onayladığı belirtildi.

Danıştay'ın kararı kınanan açıklamada, bu kararın Fransa'da baskıcılık ve keyfiliğin kurumsallaşmasında önemli bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

Açıklamada, kararının düşünce suçunun önünü açacağından endişe duyulduğu kaydedilerek, CCIF'e karşı tek ve temel şikayetin kurumun İslamofobi tanımı olduğu ifade edildi.

"Bu kararın şekli, içeriği ve kapsamı, hukukun üstünlüğüne bağlı tüm sivil toplum üyelerini alarma geçirmeli." ifadesi kullanılan açıklamada, CCIF'in 17 yıllık mevcudiyetinde bir kere bile resmi makamlar tarafından yargılanmadığı ve suçlanmadığının altı çizildi.

Fransız siyaset bilimciden tepki

Fransa'da Arap ve Müslüman Dünyası Çalışmaları Enstitüsü Merkezi (IREMAM) Araştırma Direktörü ve siyaset bilimci François Burgat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danıştayın kararını, "Fransa'nın yakın tarihine ve yüksek yargı makamlarının siciline kaydedilecek mide bulandırıcı bir gün." şeklinde yorumladı.

CCIF, kapatma kararına itiraz için 31 Ocak'ta Danıştaya başvurmuştu

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2 Kasım 2020'de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin kapatıldığını duyurmuştu.

Ülkedeki faaliyetlerini daha önce durduran ve çalışmalarını yurt dışına taşıyan CCIF, kapatma kararına itiraz için 31 Ocak'ta Danıştaya başvurmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.