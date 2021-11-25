DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lokomotiv Moskova - Lazio maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Gümüş eşyalarınızı kolay bir şekilde parlatmak için...
Dünyanın en büyük bankası, 'Ethereum mu, Bitcoin mi?' sorusunun cevabını verdi
AB ülkelerine seyahat zorlaşıyor! 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriliyor
Siyah noktalardan bu maskelerle kurtulun
Dünya Hali dizisi bitiyor mu? Dünya Hali final mi yapacak? Dünya Hali neden bitti? Dünya Hali ne zaman bitecek?
Kaliteli Marka Yılın Oto Ekspertiz Firması Seçildi. Experix Oto Ekspertiz En iyi Oto Ekspertiz Firması Oldu
Hollywood yıldızları sıcak parayı görünce Cemal Kaşıkçı cinayetini unuttu, Suudi Arabistan'a yakınlaştı
Bu besinler C vitamini deposu!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Şiddet, insanlık suçudur, acizliktir'
Tunus Cumhurbaşkanı'nın 'olağanüstü kararları' yargıda
Kış yorgunluğuna yakalanmış olabilirsiniz
Galatasaray - Marsilya maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Olympiakos - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Tandem Bisikletli Fransız Çift Türkiye'de

TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi

Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi

Koronavirüs salgınının yeni dalgasının etkiyle günlük vaka sayılarının arttığı Fransa'da kapalı mekanlarda ve çeşitli alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirildi.

1 Saat Önce
2021-11-25 16:06:46
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeni dalgasını kontrol altına alabilmek için kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Veran ayrıca, bu haftasonundan itibaren ilave koronavirüs aşılarının yetişkinler için kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Fransız bakanın açıklamasına göre, ülkedeki 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar, restoran, bar, spor salonu ve diğer toplu kullanım alanlarına girebilmek için Ocak 2020'den itibaren ilave koronavirüs aşılarının yapıldığını kanıtlamak zorunda olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş