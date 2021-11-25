Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi

Koronavirüs salgınının yeni dalgasının etkiyle günlük vaka sayılarının arttığı Fransa'da kapalı mekanlarda ve çeşitli alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeni dalgasını kontrol altına alabilmek için kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Veran ayrıca, bu haftasonundan itibaren ilave koronavirüs aşılarının yetişkinler için kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Fransız bakanın açıklamasına göre, ülkedeki 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar, restoran, bar, spor salonu ve diğer toplu kullanım alanlarına girebilmek için Ocak 2020'den itibaren ilave koronavirüs aşılarının yapıldığını kanıtlamak zorunda olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.