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Fransa'da Macron için zor gün

Fransa bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gidiyor. Fransızlar kampanya sürecinden memnun değil; analistler ise katılımın düşük olabileceğini söylüyor. Seçimin Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı aday Marine le Pen arasında geçeceği belirtiliyor.

2 Saat Önce
2022-04-10 08:25:03
Fransa'da Macron için zor gün

Fransa bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gidiyor. Covid-19 pandemisi, artan yaşam maliyetleri ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, adayların seçim kampanyalarına gölge düşürdü. Yapılan bir anket Fransızların yüzde 80'inin seçim kampanyalarının “düşük kaliteli” olduğunu düşündüğünü gösterdi. Analistler seçime katılımın tarihi derecede düşük olabileceğini söylüyor.

Ifop tarafından bu ay yapılan bir anket, Fransızların yüzde 80'inin bu seçim sürecinin “düşük kaliteli” olduğunu düşündüğünü, yeni siyasi fikirler ve vizyonların bulunmadığı görüşünün hakim olduğunu gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 20 yıl sonra ilk defa ikinci dönem seçilen cumhurbaşkanı olmak için yarışırken vergileri düşürmeye devam etmek, emeklilik yaşını 65'e çıkartmak ve istihdamı artırmak sözleri verirken kampanya sürecinde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta diplomasiye odaklandı.

Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, son ayda anketlerde yükselerek, ikinci turda Macron'un karşısında yer alabileceği düşünülürken kampanyada yaşam maliyeti krizine odaklandı. Radikal solun adayı Jean-Luc Melenchon da anketlerde yükselirken ikinci turda bir sürpriz olabileceğini düşündürdü. Melenchon, fiyatları dondurmayı ve cumhurbaşkanlığı sistemini yeniden değerlendirmeyi vaadetti.

Seçimin ilk turuna bir hafta kala yapılan ankette, seçmenin yüzde 54'ü kampanyaların başlamadığını hissettiğini söyledi. Ciddi oranda Fransız, kime oy vereceklerinden emin olmadıklarını söyledi. Analistler, seçime katılmayanların yüzde 30'a çıkabileceğini söylüyor. .

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