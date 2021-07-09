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Fransa'da kreş yakınında saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Marsilya bölgesindeki bir kreş yakınlarında saldırı düzenlendi. Olayda daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıkası bulunan 18 yaşındaki bir kişi silahla vurularak öldürülürken, 3 kişinin de bıçaklandığı belirtildi.

1 Saat Önce
2021-07-09 21:17:31
Fransa'da kreş yakınında saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Fransa'nın Marsilya bölgesindeki bir kreş yakınlarında, kimliği belirtilmeyen şahıs, 18 yaşındaki bir kişiyi silahla vurdu, 3 kişiyi ise bıçakla yaraladı.

Silahla yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden kişinin daha önce uyuşturucu ticareti sebebiyle polis tarafından bilindiği kaydedildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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