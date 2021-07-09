Fransa'da kreş yakınında saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Marsilya bölgesindeki bir kreş yakınlarında saldırı düzenlendi. Olayda daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıkası bulunan 18 yaşındaki bir kişi silahla vurularak öldürülürken, 3 kişinin de bıçaklandığı belirtildi.