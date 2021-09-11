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TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da Kovid-19 politikası karşıtı gösteriler 9. haftasında

Fransa'da Kovid-19 politikası karşıtı gösteriler 9. haftasında

Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı mesleklere aşı zorunluluğu getirmesine ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterileri düzenledi.

33 Dakika Önce
2021-09-11 20:37:45
Fransa'da Kovid-19 politikası karşıtı gösteriler 9. haftasında

Hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğunun yürürlüğe gireceği 15 Eylül öncesinde, ülke genelinde 200'e yakın noktada hükûmetin Kovid-19 ile mücadele politikalarına karşı çıkanlar 9. kez meydanlara çıktı.

Paris'te birkaç noktada düzenlenen gösterilerden Wagram Meydanı'nda başlayan protestoda, polis güvenlik çemberine aldı ve metrolardan çıkanların gösteriye katılmasına izin vermedi.

Anayasa Konseyinin önünde bitmesi hedeflenen protestoda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı, polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis, çok sayıda göstericiye kalabalık oluşturdukları gerekçesiyle para cezası kesti.

Diğer yandan güvenlik güçlerinin, bazı basın mensuplarını yasak olduğunu iddia ettikleri gaz maskesi taşıdıkları gerekçesiyle alıkoyduğu öğrenildi.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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