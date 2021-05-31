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Fransa'da koronavirüs vakaları 666 bini aştı

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

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Google News - Timeturk
31.05.2021 00:12:34
Fransa'da koronavirüs vakaları 666 bini aştı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 44 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 431'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 541 artışla 5 milyon 666 bin 113'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 993'ü yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 775 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılar Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 25 milyon 431 bin 357'e çıktı, bunlardan 10 milyon 777 bin 150'sine ikinci doz uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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