Fransa'da koronavirüs ölümleri 5 milyon 657 bini aştı
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 71 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 387'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 10 bin 675 artışla 5 milyon 657 bin 572'ye yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 28'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 847 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 25 milyon 315 bin 595'e çıktı, bunlardan 10 milyon 742 bin 886'sına ikinci doz uygulandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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