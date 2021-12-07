DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rahatlatıcı aromaterapik yağlar hangileridir?
İsrail, Gazze Şeridi'nin çevresine ördüğü beton duvarı tamamladı
Greyfurtlu peeling nasıl hazırlanır?
Bıkkınlığa bu besinler çare oluyor
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Amerika keşfedilince hangi besinler dünyaya yayıldı?
Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi?
Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda 'güçlü ekonomik yaptırım' sinyali
ÇAYKUR çayı Ukrayna'da 650 noktada satışa sunuldu
Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı | Üç Kuruş fragmanı
Kahve diyabete yakalanma riskini azaltıyor
Instagram'da hangi özellikler geliyor? Gençlere sıkı denetim mi olacak?
Diş eti kanamasını durdurmak için ne yapmalıyız? Diş eti kanaması hangi hastalığın belirtisi?
Ev alana 42 bin lira
Borcamları kullanırken bunlara dikkat edin!

TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandığı belirtildi.

2 Saat Önce
2021-12-07 20:54:01
Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

Fransız basınının, adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlının, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberlerde, 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş