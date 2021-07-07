Fransa'da İslam'a hakaret eden öğrenciyi tehdit ettiği gerekçesiyle 11 kişiye hapis

Fransa'da Instagram hesabında İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu için ölüm tehditleri alan Mila isimli bir öğrenciye ilişkin dava sonuçlandı.

Paris Ceza Mahkemesi, sosyal medyada İslam'la ilgili tartışmalı bir videonun yayınlanmasının ardından Mila adındaki genç kızı taciz etmekten yargılanan 11 gence dört ila altı ay ertelenebilir hapis cezası verdi.

Duruşmadan memnun ayrılan Mila, "Kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz. Artık kurbanların bir daha asla kendilerini suçlu hissetmelerini istemiyorum" dedi.

Sanıklar, genç kadına yaşattığı psikolojik zarardan dolayı bin 500 euro tazminat ödeyecek.

'Sosyal medya aynı sokak gibidir'

Hakim kararını açıklarken, "Sosyal medya aynı sokak gibidir. Sokakta birisiyle karşılaştığınızda hakaret etmekten, tehdit etmekten, dalga geçmekten kaçınıyorsunuz. Sokakta yapmadığınızı sosyal ağlarda yapmayın" ifadelerini kullandı.

Yaşları 18 ile 29 arasında değişen 11 hükümlü genç, Mila'ya karşı binlerce nefret mesajı ve ölüm tehdidi yaymaktan yargılanıyordu.

Bu olaylardan sonra Mila okuldan ayrılmak ve polis güvenliği altında yaşamak zorunda kalmıştı.

Avukatı Richard Malka'ya göre Mila, "100 bin nefret mesajı" aldı.

Hakaret suç değil

Fransa'da ifade özgürlüğünü savunanlar genç kızın İslam dinini eleştirebileceğini ve hakaret edebileceğini ileri sürüyordu. Fransız yasalarına göre, kişileri hedef almadıkça bir dini hedef alan hakaretli sözler suç teşkil etmiyor.

Mahkeme, yargılanan 13 kişiden 11'ine Mila'yı internet ortamında tehdit ettiği gerekçesiyle süreleri dört ila altı ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezası verdi.

Açıklamalarının ardından ölüm tehditleri alan Mila, okulunu değiştirmek zorunda kalmış, ayrıca kendisine koruma atanmıştı.

Ne olmuştu?

18 Ocak'ta Instagram hesabında canlı yayın yaparken Müslüman bir kullanıcının homofobik yorumda bulunmasına tepki gösteren Mila, “Dinden nefret ediyorum. Kuran bir nefret dinidir. Ben ırkçı değilim. Bir dine karşı ırkçı olamazsın. Düşündüğümü söyledim, beni buna pişman edemeyeceksin” yanıtını vermişti.

Ardından kullanıcılar Mila'ya ölüm tehditleriyle karşılık verdi ve tartışma ülke çapında yayıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ifade özgürlüğünden yana tavır aldı ve dine hakaretin suç olmadığını savundu.

Adalet Bakanı Nicole Belloubet de, gençlere yönelik ölüm tehditlerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyleyerek tartışmalara dahil oldu. Ancak Belloubet, dine yönelik saldırının 'vicdan özgürlüğüne bir saldırı' anlamına geldiğini belirtti.

Fransız Senatör Laurence Rossignol, Bakan Belloubet'e anayasaya atıfta bulunarak yanıt verdi. Vekil, ülkede 'bir dinin mensuplarına hakaret etmenin yasak olduğunu, ancak 'bir dine, figürlerine, sembollerine hakaret edilebileceğini' söyledi.

Tartışmaların ardından açıklamada bulunan Mila, 'dinlerini barış içinde yaşayan insanlara hakaret ettiği' için özür dilese de "Söylediklerim hakkında kesinlikle pişman değilim, bu benim düşüncemdi" diye konuştu.

Sputnik/Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.