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Fransa'da ırkçı polislere hapis cezası

Fransa'da 6 polis, 2020'deki ırkçı hakaret ve uyguladıkları şiddet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

2 Saat Önce
2022-01-07 06:51:58
Fransa'da ırkçı polislere hapis cezası

Fransa'da 6 polise, ırkçı hakaret ve şiddette bulunduğu gerekçesiyle hapis cezası verildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, nisan 2020'de Paris'te Mısır vatandaşı Samir E'yi gözaltına alırken ırkçı hakaret ve şiddette bulunan 6 polis, Bobigny Mahkemesi tarafından 6 aydan 12 aya varan hapis cezasına çarptırıldı.

Polislerden Pierre C'nin avukatı Laurent-Franck Lienard, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti. Lienard, mahkemenin, sundukları hiçbir delili dikkate almadığını söyledi.

Samir E'nin avukatı Arie Alimi, bu mahkeme kararının polis teşkilatının içinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir zafer olduğunu belirtti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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