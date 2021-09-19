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TIMETURK / DÜNYA / Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü

Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü

Fransa’nın başkenti Paris’te ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçti.

3 Saat Önce
2021-09-19 20:20:19
Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 yaşındaki ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçti.

Paulin, yürüyüşünü izleyenlerin alkışları eşliğinde başarı ile tamamladı. 2,5 santimetre genişliğindeki bir ipin üzerinde yürüyen Paulin'in gösteri sırasından belinde güvenlik halatı olduğu aktarıldı.

Zaman zaman yürüdüğü telin üzerine oturan ve yatan Paulin, kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişiye şov yapmayı da ihmal etmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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