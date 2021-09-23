Fransa'da halkın yarısından fazlası Tanrı'ya inanmıyor

Dinler hakkında gazeteciler derneğinin (Ajir) Ifop'a yaptırdığı ankete göre, Fransız halkının yarısından fazlası (yüzde 51) Tanrı'ya inanmıyor.

"Tanrı'ya inanıyor musunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 51'i "hayır" yanıtını verdi. 2011 ve 2004'te yapılan iki ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 44'ü "hayır" cevabını veriyordu.

1947'de ise yani 74 yıl önce Fransızların Tanrı'ya inanma oranı yüzde 66'ydı.

Araştırmanın detaylarında en çok inananın 65 yaş ve üstü grubu ( yüzde 58), ile 18-34 yaş grubu (yüzde 48) olduğu dikkat çekiyor.

Covid salgınının etkisi olmadı

Ankette, Covid-19 salgını size diniedaha da yaklaştırdı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 91'i "hayır" dedi. Fakat yüzde 9'u daha fazla ibadet ettiklerini belirtti.

2019 yılında Notre-Dame de Paris katedralinde çıkan yangınla ilgili sorulan soruya, katılımcıların yüzde 79'u bu olayın kendilerinde herhangi bir "dini duygu" veya "manevi doku" uyandırmadığını söyledi. Ancak yüzde 21'i de tam tersini düşünüyor.

Din, aile ve arkadaş ortamında giderek daha az konuşuluyor

Fransızlar ayrıca aile içinde dini konuları giderek daha az konuşuyor. Kasım 2009'da yüzde 58'i bazen din konusunu konuştuklarını belirtirken bugün halkın sadece yüzde 38'i aileleri ile dini konulardan konuştuklarını ifade ediyor.

Arkadaş ortamında ise bu oran yüzde 29'a düşüyor.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis hakkındaki görüşleriyle ilgili Fransızların yüzde 41'i Papa'nın Katolikliğin değerlerini "oldukça iyi", yüzde 44'ü "ne iyi ne kötü", yüzde 15'i ise "oldukça kötü" savunduğunu düşünüyor.

Fransızların yüzde 54'üne göre 'bütün dinler eşit'

Fransa'ya Tanrı inanma azalsa da, halkın yüzde 68'i dinlerin "gençlere referans noktaları ve saygı, hoşgörü, cömertlik, sorumluluk gibi olumlu değerlerin aktarılmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyor.

Son olarak katılımcıların yüzde 54'ü için "bütün dinler eşit" ancak 2007'de Fransızların yüzde 62'si dinlerin eşit olduğunu düşünüyordu.

Kaynak: Euronews Türkçe