Fransa'da 'Generation Identitaire' oluşumunun faaliyetlerine son verildi

Fransa'da Danıştay, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı 'Generation Identitaire' (Kimlikçi Nesil) grubunun feshedilmesi kararını onadı.

Danıştay tarafından açıklanan kararda, grubun hükümet tarafından 3 Mart'ta feshedildiği hatırlatıldı.

Grubun, Danıştay'a yaptığı feshin iptali başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, söz konusu kararın, Generation Identitaire'in faaliyetlerinin kamu düzenine ve güvenliğine yönelttiği tehditle orantılı olduğu kaydedildi.

Kararda, "Bu dernek, göç ve 'İslamcı terörle' mücadelenin tartışılmasına katkı sağlama adı altında, yıllardır yabancılara ve İslam dinine karşı ayrımcılık, nefret ve şiddeti meşrulaştıran ya da teşvik eden düşüncelerin propagandasını yapıyor" sözleri kullanıldı.

Grubun etkinlikleri, eylemleri ve söylemleriyle kendini kolluk kuvvetlerine alternatif olarak lanse ettiği vurgulanan kararda, Generation Identitaire'in yabancı düşmanlığı veya ırkçı düşünceler oluşturacak faaliyetlerde bulunduğuna işaret edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.