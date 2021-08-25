Fransa’da, Facebook’un ‘İsrail’ sansürüne karşı kampanya başlatıldı

Fransa’da akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu, Facebook’un İsrail’i eleştiren içerikleri sansürlemesine karşı imza kampanyası başlattı.

Fransız tarihçi ve gazeteci Dominique Vidal, Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) onursal başkanları, siyasetçi Jean-Claude Lefort ile araştırmacı Taoufiq Tahani'nin de aralarında bulunduğu akademisyenler, change.org sitesinde başlattıkları imza kampanyasında Facebook'un İsrail'e yönelik eleştirel içerikleri sansürlemeyi sonlandırmasını talep etti.

Facebook'un İsrail devletinin politikalarına karşı eleştiriler içeren görselleri, yazıları sildiği ya da göstermediği ifade edilen kampanya açıklamasında, çok sayıda kullanıcının bu sansüre maruz kaldığı kaydedildi.

"Bu keyfi müdahale, şiddet ya da pornografik içerikleri, ırkçı nefrete teşviki ya da telif hakkı ihlalini hedef almadı" ifadesi kullanılan açıklamada, bazen ana akım medya tarafından yayımlanan basit karikatürlerin bile sansürlendiği vurgulandı.

Açıklamada, bu totaliter manipülasyon uygulamalarının kınandığı belirtilerek, Facebook'un ayrıca aşırı sağcı Yahudi bir grubun tehditlerine karşı da sessiz kaldığının altı çizildi.

Facebook'a bu "özgürlük katili" politikaların sonlandırma çağrısı yapılan açıklamada, "Bu politika, İsrailli yetkililerin kendi politikalarına karşı çıkmayı antisemitizm ile eş görmelerinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Facebook'un bu kanunsuz eylemlerini sürdürmesi durumunda sosyal medya şirketine karşı hukuki yollara başvurulacağı aktarıldı.

İsrail gazetesi Haaretz, Tel Aviv yönetiminin Facebook ve Twitter ile yaptığı gizli görüşmelerde kendisine karşı içeriklerin kaldırılmasını istediğini yazmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.