Fransa’da enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da enflasyon Mart ayında da yükselişini sürdürerek yeni rekor kırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997'den beri en yüksek seviye oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 4.9'du.

Enflasyon aylık bazda da yüzde 1.6 arttı. Fiyat artışlarına enerji, gıda ve hizmet sektörü en büyük katkıyı verdi. Yaşam maliyetlerindeki artış, 2. kez seçilmek için seçim kampanyasını başlatan Cumhurbaşkanı Macron için zorluk teşkil ediyor. Hükümet, enflasyonla mücadele için elektrik ve doğalgaz yardımlarını da içeren 25 milyar Euro değerinde bir paket açıklamıştı.

Dün açıklanan verilere göre İspanya'da da enflasyon yüzde 10'a dayandı.

Enflasyondaki yükseliş, Avrupa Merkez Bankası'nın rekor düşük seviyelerdeki faizleri artırması için baskının artmasına neden oluyor. Bazı yetkililer bir veya daha fazla faiz artışı gerektiğini belirtirken AMB Başkanı Christine Lagarde riskler nedeniyle kademeli faiz artışlarından yana olduğunu ifade ediyor. .