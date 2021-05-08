Fransa’da çığ felaketi: 7 ölü
Fransa’nın güneyindeki iki bölgede art arda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valloire kentinde sabah saatlerinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Peisey-Nancroix kenti yakınlarındaki dağlık bölgede de saat 14.00 sularında çığ düştü.
Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hautes-Alpes bölgesinde geçen hafta çığ düşmeleri sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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