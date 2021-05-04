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Fransa'da çığ düştü: 5 kişi öldü

Fransa'nın güneyindeki Hautes-Alpes bölgesinde 3 farklı yerde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

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04.05.2021 00:35:48
Fransa'da çığ düştü: 5 kişi öldü

Briançon kenti jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d'Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte sabah saatlerinde çığ düştü.

Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti.

Briançon'dan bölgeye gelen jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi, çığ altında kalan 3 kişinin cesedine ulaştı.

Bölgede 2 çığ daha düştü

Aynı bölgedeki l'Ailefroide ve Valjouffrey'de de çığ düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan