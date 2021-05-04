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Fransa’da camiye yardım eden belediye başkanına koruma verildi

Fransa'da Milli Görüş'e bağlı bir cami projesine mali yardım planını onaylamasının ardından gündeme gelen Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian'a aldığı tehditler nedeniyle koruma verildi.

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04.05.2021 15:26:34
Fransa’da camiye yardım eden belediye başkanına koruma verildi

Fransa'da Milli Görüş'e bağlı bir cami projesine mali yardım planını onaylamasının ardından gündeme gelen Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian'a aldığı tehditler nedeniyle koruma verildi.

Stazburg Belediye Konseyi, pazartesi günü yapılan oturumda Başkan Jeanne Barseghian'ın koruma talebini kabul etti.

Barseghian, 20 Nisan'da yaptığı koruma talebi başvurusunda her gün sosyal medya ve posta yoluyla tehdit ve hakaret mektupları aldığını belirtmişti.

Strasbourg Belediyesi yapımı devam eden Milli Görüş'e bağlı Eyüp Sultan Camisi projesi için mart ayında 2,5 milyon euro mali destek planını onaylamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, mali yardım kararına Milli Görüş'ün "siyasal İslam'ı savunduğunu" iddia ederek karşı çıkmıştı.

İçişleri Bakanı ayrıca Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden belediyenin yardım kararını idari hakime sevk etmesini talep etmişti.

Tepkiler üzerine Milli Görüş, cami projesi için mali destek başvurusunu geri çekmişti.

Milli Görüş "ayrılıkçı İslam" ile mücadele tüzüğüne imza atmadı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) hükümetin talebiyle Fransa İslam Konseyi'nin hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğüne" Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle imza atmayı reddetti.

Yasa, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, 16 Ekim'de tarih öğretmeni Samuel Paty'nin kendini "cihatçı" olarak tanımlayan bir Çeçen tarafından öldürülmesinin ardından aşırılık yanlısı kişi ve grupların daha kolay tespit edilmesi ve cezaların daha etkili olması için söz konusu yasa teklifini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan