Fransa'da camiye saldırı hazırlığındaki genç tutuklandı

Fransa'da camiye ve liseye saldırı hazırlığındaki Hitler hayranı bir kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Le Parisien gazetesinin özel haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Seine-Maritime bölgesinde daha önce öğrencisi olduğu liseye ve yakınındaki bir camiye saldırı hazırlığında olan 19 yaşındaki Simon, birkaç gün önce Fransa İç İstihbarat Birimince (DGSİ) gözaltına alındı. Terörle mücadele hakiminin karşısına çıkarılmasının ardından 1 Ekim'de tutuklandı.

Hakkında soruşturma açılan Simon, saldırıyı Hitler'in doğum günü ve Fransa'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu öncesi olan 20 Nisan 2022'de planladı.

Hitler'in hayranı olduğu belirtilen bu kişinin evinde 20 kadar bıçak, en az 3 silah ve Adolf Hitler'in kitabı Mein Kampf'ın (Kavgam) ismini verdiği 20 kadar defter bulundu.

Simon'un bu defterlerde kendini "Hitler'in siyasi çizgisinden yana olan bir aşırılıkçı" olarak tanımladığı anlatıldı.

Gencin 20 Nisan 1999'da ABD'de Colorado eyaletinin Littleton ilçesindeki Columbine Lisesi'nde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan daha kötüsünü yapmak istediği ifade edildi.

Simon'un küçük yaşlarda birçok kez cinsel saldırıya ve sınıf arkadaşlarının tacizine maruz kaldığı için söz konusu saldırıyı planladığı anlatılırken, Le Havre kentinde yaşayan gencin defterinde ayrıca silahla saldırı planladığı 30 kişilik bir listenin bulunduğu vurgulandı.

Simon'un polise verdiği ifadede hükümetin "radikal İslam'a" karşı yeteri kadar mücadele etmediğini savunduğu dile getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.