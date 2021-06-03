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Fransa'da bomba paniği: Çad’dan gelen Air France uçağı aranıyor

Fransa’ya Çad’dan gelen Air France uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.

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03.06.2021 19:57:41
Fransa'da bomba paniği: Çad’dan gelen Air France uçağı aranıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çad'in başkenti Encemine'den kalkarak yerel saatle 16.01'de Paris'e inen AF865 sayılı uçakta bomba bulunduğu şüphesiyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Charles de Gaulle Havalimanı'na sorunsuz indiği ve yolcuların aranarak uçağın boşaltıldığı ifade edildi.

Fransız basını, bomba ihbarını, uçuş esnasında uçakta bomba olduğuna ve Cezayir'e iniş yapmasına dair bir çağrı alan kaptan pilotun yaptığını bildirdi.

Uçağa Charles de Gaulle Havalimanı'na inene kadar, Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş jetlerinin eşlik ettiği aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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