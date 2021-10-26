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TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da bir rahip hakkında cinsel saldırı soruşturması başlatıldı

Fransa'da bir rahip hakkında cinsel saldırı soruşturması başlatıldı

Fransa'da bir rahip hakkında 2 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

1 Saat Önce
2021-10-26 09:59:01
Fransa'da bir rahip hakkında cinsel saldırı soruşturması başlatıldı

Fransa'da Reims Savcısı Matthieu Bourrette, iki kişinin, çocukluk yaşlarında aynı rahip tarafından 1990'lı yılların sonunda cinsel saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle 21 Ekim'de elektronik posta yoluyla şikayette bulunduğunu açıkladı.

Bu kişilerden birinin 1996-1999 döneminde birçok kez cinsel saldırıya maruz kaldığını bildirdiğini ifade eden Bourrette, bu kişilerin, ifadelerinin alınmasını istediğini aktardı.

Bunun üzerine rahip hakkında "çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle" soruşturma açıldı.

216 bin çocuğa cinsel istismar

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.

Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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