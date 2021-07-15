Fransa’da binlerce kişi 'aşı zorunluluğu' karşıtı gösteride Macron yönetimini protesto etti
Fransa'da başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilmesi ve 'sağlık kartı' uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.
2021-07-15 23:43:44
Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, on binlerce kişi düzenledikleri protestolarda yönetimin sağlık ve ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.
Başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi ve "sağlık kartı" uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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