Fransa'da başörtülü kadın futbolculardan Senato'ya 'maçlı protesto'

Euronews Türkçe'nin haberine göre, başlarını örten genç kızların müsabakalara katılmalarını sağlamak için 2020'de kurulan "Türbanlılar Kolektifi'nin organize ettiği protestoda Fransa Futbol Federasyonu'na da tepki gösterildi.

"Bunun büyük bir adaletsizlik olduğunu hissediyoruz. Dışlanmışlık hissi var ve bunu derinden hissediyoruz" diyen kolektif üyesi Foune Diawara, "Biz sadece futbol oynamak istiyoruz. Başörtüsü taraftarı militanlar değil futbol aşıklarıyız" diyor.

Yasa teklifinin Senato'dan da geçmesi durumunda başörtülü gençlerin sadece futbol müsabakaları değil tüm spor müsabakalarına katılması yasaklanmış olacak.

Parlamenterler 19 Ocak'ta teklifi hükümetin karşı olmasına rağmen oylayarak kabul etmiş, fakat Senato'da ilk oylamada onay alamamıştı.