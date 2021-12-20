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Fransa'da aşı skandalı! 6 çocuğa yanlış koronavirüs aşısı yapıldı
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TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da aşı skandalı! 6 çocuğa yanlış koronavirüs aşısı yapıldı

Fransa'da aşı skandalı! 6 çocuğa yanlış koronavirüs aşısı yapıldı

Fransa'nın Le Mans kentinde, bir aşı merkezinde 5-11 yaşlarındaki 6 çocuğa yanlışlıkla fazla doz ve farklı koronavirüs aşısı uygulandı.

1 Saat Önce
2021-12-20 12:48:25
Fransa'da aşı skandalı! 6 çocuğa yanlış koronavirüs aşısı yapıldı

Fransa'da Pays de la Loire Bölgesel Sağlık Ajansı ve Sarthe Valiliği'nden yapılan açıklamada, Le Mans kentinde, 18 Aralık Cumartesi günü, aşı merkezinde 6 çocuğa, olması gerekenden farklı ve fazla dozda aşı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5-11 yaşlarındaki çocuklara normalde 10 miligramlık Pfizer pediatrik, 12 yaşından itibaren ise 30 miligram Pfizer Comirnaty aşıları uygulandığı ancak söz konusu 6 çocuğa 20 miligram Pfizer Comirnaty yapıldığı aktarıldı.

Yanlışlığın fark edilmesinin ardından çocukların ailelerine ateş ve ağrı gibi olası yan etkiler ve takip önlemleri konusunda bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar çocukların 5'inde henüz yan etki görülmediği, 1 çocuğun ise yorgunluk ve ağrı yaşadığı ifade edildi.

Başbakan Jean Castex, söz konusu aşı merkezini aynı gün ziyaret etmiş, çoğunluğu takviye dozunu yaptırmaya gelen kişilerle sohbet etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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