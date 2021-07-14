DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı
Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam
Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'
Güney Afrika'da Zulu Kralı halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü!
ABD ordusu için çalışan Afganların tahliye edileceği tarih belli oldu
15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz 2021 Aile Sağlığı Merkezleri açık mı?
Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Borsa günü yükselişle tamamladı
TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni
İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli açlık grevine başladı
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!
MHP'den CHP'ye 'Türkgün' tepkisi
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'

Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, başkent Paris koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişi protesto düzenledi.

45 Dakika Önce
2021-07-14 19:47:34
Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ulusal Bayram askeri geçit töreninin bitmesinin hemen ardından Kovid-19 aşı zorunluluğuna ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi, "kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları atarak yürüyüşe geçti.

Çevik kuvvet ekiplerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler polisle çatıştı, mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu.

Göstericiler ayrıca çöp konteynırlarını ve iş makinelerini ateşe verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm hastane ve bakımevi personeli için Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunu, ayrıca Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilerek 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını ifade etmişti.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, insanların Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemesi veya son 48 saatte yapılmış pozitif PCR testi sonucu göstermesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH