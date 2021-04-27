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Fransa'da ASALA’yı kınayan iletiyi beğenen Türk meclis üyesi istifa ettirildi

Fransa'nın Valence kentinde Türk belediye meclis üyesi, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı.

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27.04.2021 10:26:07
Fransa'da ASALA’yı kınayan iletiyi beğenen Türk meclis üyesi istifa ettirildi

Kent meclisinde encümen olarak görev yapan Yasin Yıldırım, kardeşinin sosyal medyada paylaştığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığının "Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız" başlıklı görseli beğendi.

Ermeni derneklerinin şikayeti ve baskısı üzerine, Belediye Başkanı Nicolas Daragon, Yıldırım'dan istifa etmesini istedi.

fransa-turk-meclis-uyesi-asala-

Yıldırım, baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Ermeni dernekleri, geçen yılki seçim kampanyası boyunca da Yıldırım'ı 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını yalanlayan bir içerik beğendiği için hedef almıştı.

Fransız parlamentosunda Ermeni lobilerinin baskısıyla 2001'de çıkan yasayla 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları tanınmıştı.

Diğer yandan diasporanın baskısıyla bu iddiaların inkarını suç olarak tanıyan ve bir yıl hapis ile 45 bin avro para cezası veren yasa, parlamentodan çıkmıştı.

Fransa Anayasa Konseyi tepkiler üzerine yasayı ifade özgürlüğüne aykırı bularak iptal etmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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