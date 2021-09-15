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Fransa'da aday Zemmour'dan faşist çıkış: 'Müslüman isimlerini yasaklayacağım'

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Fransa'da aday Zemmour'dan faşist çıkış: 'Müslüman isimlerini yasaklayacağım'

Fransa’da gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Macron'a karşı Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Eric Zemmour, Müslüman isimlerinin kullanılmasını engellemeye yönelik vaatte bulundu.

2 Saat Önce
2021-09-15 11:47:49
Fransa'da aday Zemmour'dan faşist çıkış: 'Müslüman isimlerini yasaklayacağım'

İslam düşmanı açıklamalarda bulunan Zemmour, "Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağım" dedi.

Gelecek yılki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'la karşı karşıya gelmesi beklenen ırkçı televizyon yorumcusu, politikacılara adil yayın süresi tahsis edilmesini gerektiren kurallar uyarınca düzenli sağcı talk show programından çıkarıldı.

2022 seçim kampanyası hızlanırken, göçmen karşıtı bir yazar olmasının yanı sıra, iki kez ırkçı veya dini provokasyonla suçlanan ve iki kez mahkum edilen bir polemikçi olan Eric Zemmour, Macron'a karşı durma niyetiyle ilgili ağır ipuçlarından sonra son haftalarda medyanın ilgi odağı oldu.

Sağcı iş adamı Vincent Bolloré tarafından kontrol edilen ve ABD'de Fox News'a benzetilen bir TV kanalı olan CNews, Pazartesi günü, Zemmour'u haftada dört gece yayınladığı programlardan çıkardığını söyledi.

Eric Zemmour, her fırsatta İslam ve Müslümanları hedef alan çıkışlarıyla tanınıyor. Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını söyledi.

Irkçı söylemleriyle büyük tepki çeken bulunan Zemmour, "Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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