Fransa'da Adalet Bakanına ''yasa dışı menfaat'' yargılaması

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 'yasa dışı menfaat sağlamak' suçundan yargılanacak.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, hakkında 'yasadışı çıkar elde etme' şüphesiyle yürütülen ön soruşturma kapsamında Cumhuriyet Adalet Divanı'nda (CJR) yargılandı. Aynı zamanda eski avukat olan Dupond-Moretti, görevdeki bakanlara yönelik şikayetlerle ilgilenen özel mahkeme Cumhuriyet Adalet Divanı tarafından 6 saat boyunca sorgulanırken, yargılama sonucunda Dupond-Moretti hakkında resmen soruşturma açılmasına karar verildi.

Fransa yasalarına göre, resmi soruşturma şüpheli hakkında “ciddi veya tutarlı kanıt” bulunduğu anlamına gelirken, suçlanmak anlamına gelmiyor.

Dupond-Moretti hakkında açılan soruşturmada Fransız Bakan aleyhine daha fazla delil ortaya çıkması halinde daha sonraki bir tarihte suçlama olabileceği gibi, kanıt bulunamaması durumunda soruşturma düşürülebilir.

Dupond-Moretti'nin avukatlarından Christophe Ingrain sorgunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dupond-Moretti'nin açıklamaları ne yazık ki duruşma öncesi alınan kararı bozmaya yetmedi, şimdi karara itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.