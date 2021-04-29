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Fransa'da 31 bin 539 vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

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29.04.2021 01:30:12
Fransa'da 31 bin 539 vaka tespit edildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 324 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 103 bin 947'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 539 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükseldi.

Aşı yapılanların sayısı 15 milyona yaklaştı

Hastanelerde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 911 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1704 artışla 336 bin 281'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 874 bin 991'e çıktı, bunlardan 6 milyon 61 bin 920'sine ikinci doz uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan